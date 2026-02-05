Valeria Lynch en Mendoza: participá y ganá entradas

Valeria Lynch llega a Mendoza y sortea entradas para su show en el Arena Maipú. La artista, una de las voces más importantes de la música argentina, se presentará el 21 de marzo en una noche única para repasar sus grandes éxitos. Para participar del sorteo, los interesados deberán inscribirse a través del formulario disponible en esta nota.

Valeria Lynch llega a Mendoza con un show imperdible y vos podés estar ahí. En el marco de su nueva gira, la artista se presentará junto a su banda en el Arena Maipú, en una noche única para celebrar la música y repasar todos sus grandes éxitos.

Luego de haber agotado cuatro funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Valeria continúa presentándose en distintas provincias argentinas y se prepara para una gira internacional por países de Latinoamérica y Europa. Su regreso a Mendoza se da en un gran momento artístico, con un espectáculo que promete emoción y calidad musical.

Valeria Lynch es una de las voces más importantes de nuestro país y ha conquistado al público con canciones que ya forman parte del cancionero popular argentino. Con más de 50 años de carrera, más de 40 premios internacionales, participaciones en comedias musicales y programas de televisión en distintos países, es considerada la máxima exponente de la música popular argentina y una de sus mejores embajadoras en el mundo.

Consagrada en todas las latitudes, comenzó su carrera artística a fines de la década del 60 y, éxito tras éxito, se consolidó como una de las principales referentes de la música nacional. Incluso, el New York Times la eligió entre las cinco mejores cantantes del mundo. Su formación integral le permitió protagonizar algunos de los musicales más exitosos, tanto en el país como en el exterior.

Valeria Lynch en Mendoza

Esto es lo que tenés que saber para ver a Valeria Lynch en Mendoza:

¿Cuándo?: 21 de marzo

¿Dónde? Arena Maipú

Sorteo de entradas

Para celebrar su visita a la provincia, se realizará un sorteo de entradas para el show en Mendoza. Quienes deseen participar deberán inscribirse a través del formulario que estará disponible en esta nota. Entre todos los anotados se sortearán las entradas para disfrutar del recital en vivo.

Completá el formulario y participá:

