Vacaciones de invierno con el 9 Televida: conocé a los ganadores que disfrutarán de unos ricos churros con chocolate 

El 9 Televida dio a conocer a los nuevos ganadores de una merienda especial para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno en Mendoza transitan sus últimos días, pero todavía quedan propuestas para que las familias aprovechen el receso escolar. En ese marco, El 9 Televida lanzó una serie de sorteos con entradas para espectáculos infantiles, cine, juegos y actividades recreativas. Tras una gran convocatoria, ya fueron seleccionados los ganadores que disfrutarán de deliciosos churros con chocolate.

Desde El 9 Televida te invitamos a disfrutar del invierno mendocino con todos los sentidos y, para que no te pierdas nada, sorteamos entradas. La semana pasada varias familias disfrutaron de diversos shows y espectáculos infantiles y ahora hay más ganadores de una mediatarde en Churrico.

Quiénes ganaron el sorteo de churros con chocolate

Tras el cierre de una nueva edición del concurso organizado por El 9 Televida, estos son los cuatro afortunados que se llevarán una merienda especial en Churrico:

Laura Fernández – DNI finalizado en 904

– DNI finalizado en Estudillo Máximo – DNI finalizado en 460

– DNI finalizado en Cristián Martín Videla – DNI finalizado en 180

– DNI finalizado en Roxana Oviedo – DNI finalizado en 577

Cada uno de los ganadores recibirá una gift card para disfrutar de un delicioso combo de churros con chocolate junto a su familia.

Los beneficiarios deberán acercarse personalmente a la recepción de El 9 Televida, ubicada en Garibaldi 186, Ciudad de Mendoza, para retirar su premio.

Para completar la entrega será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), que deberá coincidir con los datos registrados al momento de participar.