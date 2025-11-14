Un vinito con los Beatles de fondo: conocé al ganador de las entradas para la Nuna Wine Fair

Este sábado se realizará el evento en el Hotel Fuente Mayor del Valle de Uco. Participarán más de 15 bodegas y 60 etiquetas.

Este sábado 15 de noviembre, el Hotel Fuente Mayor Valle de Uco será escenario de una de las experiencias más esperadas de la temporada: Nuna Wine Fair, una feria que reunirá a más de 15 bodegas y 60 etiquetas bajo un entorno natural incomparable, con la cordillera de los Andes como testigo y la música de The Beatles como banda sonora.

Organizada por Nuna Producciones junto al equipo de Fuente Mayor Hoteles, la propuesta invita a disfrutar de un encuentro donde el vino, la música y la hospitalidad se fusionan en una experiencia sensorial única.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de degustaciones guiadas, saborear gastronomía regional, compartir fogones al aire libre y disfrutar del gran show tributo a The Beatles a cargo de The Apple, una de las bandas más reconocidas del género.

“El vino nos une, la música nos inspira y el Valle de Uco nos envuelve”, sintetiza el espíritu de esta edición, que busca celebrar lo mejor de la cultura vitivinícola mendocina en un formato relajado, elegante y con sello local.

Este es el gran ganador de las entradas para la Nuna Wine Fair: Nahuel Gastón Herrera.

Vino, música y hospitalidad en un entorno único

El Hotel Fuente Mayor Valle de Uco ofrecerá paquetes especiales de alojamiento para quienes deseen vivir la experiencia completa. Los huéspedes contarán con acceso directo al evento, desayuno buffet, piscina climatizada y un entorno rodeado de viñedos.

Quienes reserven durante el fin de semana del evento obtendrán 10% de descuento en alojamiento, convirtiendo esta escapada en un plan ideal para quienes buscan combinar relax, vino y naturaleza.

Datos del evento

Sábado 15 de noviembre – de 18:00 a 23:00 hs

Jardines del Hotel Fuente Mayor Valle de Uco – Ruta 92 km 15, Vista Flores, Tunuyán

Show en vivo: The Apple – Tributo a The Beatles

Participan: más de 15 bodegas mendocinas y 60 etiquetas para degustar

Entradas:

$40.000 con copa de regalo

$65.000 con traslado incluido

Disponibles en entradaweb.com.ar

Reservas de alojamiento: +54 9 261 691 2415