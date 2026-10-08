Turismo Nacional en Mendoza: ya están los ganadores de las entradas de El 9 Televida

El Turismo Nacional llega este fin de semana al autódromo Ciudad de San Martín y El 9 Televida ya tiene a los ganadores de las entradas para disfrutar de la décima fecha del campeonato, con varios pilotos mendocinos como protagonistas.

El Turismo Nacional vuelve a Mendoza con una fecha que promete mucha emoción y en El 9 Televida ya tenemos a los ganadores de las entradas para disfrutar de la competencia en el autódromo Ciudad de San Martín.

La décima fecha del campeonato de Turismo Nacional se disputará este 10 y 11 de octubre en el circuito Jorge Ángel Pena, durante un fin de semana largo por el feriado del lunes 12. Se espera una importante convocatoria de público para acompañar a una de las categorías más importantes del automovilismo argentino.

Ya están los ganadores de las entradas

El sorteo de El 9 Televida permitió que varios fanáticos mendocinos puedan disfrutar de la décima fecha del Turismo Nacional desde el autódromo Ciudad de San Martín. Estos son los ganadores:

Ciro Manrique (con pases VIP) 394

(con pases VIP) 394 Jazmín Arocena (con pases VIP) 085

(con pases VIP) 085 Bruno Cangiano 117

117 Mora Iturralde 996

996 Dante Bértiz 351

351 Elena Sarratea 606

606 Valentín Ocampo 885

885 Mariano Mairan 356

Nota: los ganadores se tienen que comunicar con Marketing de Canal 9 Televida al: 2616486900

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Ahora podrán vivir de cerca un fin de semana a puro automovilismo y acompañar a los pilotos que buscarán quedarse con una nueva fecha del campeonato.

Los mendocinos que van por el campeonato

En la Clase 2, el mendocino Tomás Vitar, con un Nissan March, marcha tercero en el campeonato con 220 puntos, a 20 unidades del líder Francisco Coltrinari.

En la Clase 3, Julián Santero, con un VW Virtus, también pelea por el título. El piloto mendocino suma 186 puntos y se encuentra tercero en el campeonato.

Además de Vitar y Santero, Mendoza tendrá otros representantes en pista: Gonzalo Antolín, con un Chevrolet Cruze, y Lucas Vicino, con un Toyota Corolla.

Cuánto cuestan las entradas

Para quienes quieran asistir a la fecha del Turismo Nacional, las entradas anticipadas tienen un valor de $30.000 para la general y $60.000 para el ingreso a boxes. Estos tickets permiten acceder durante las dos jornadas.

En las boleterías del autódromo, los precios serán de $45.000 para la general y $80.000 para boxes.

Además, los jubilados y los menores de 10 años ingresarán gratis al sector general.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Entrada Web.

Un fin de semana a puro automovilismo

La llegada del Turismo Nacional vuelve a poner al autódromo Ciudad de San Martín en el centro de la escena del automovilismo nacional. La organización, además, buscará superar los 20.000 espectadores que asistieron a la última competencia disputada en el circuito mendocino.

Con los ganadores ya definidos, los fanáticos de los fierros se preparan para disfrutar de una nueva fecha de la categoría en Mendoza y acompañar a los representantes locales que buscarán ser protagonistas.