Turismo Nacional en Mendoza: sorteamos entradas para la carrera en San Martín

El TN vuelve a Mendoza el 10 y 11 de octubre para disputar la décima fecha en el autódromo Ciudad de San Martín. Participá del sorteo de El 9 Televida y ganá entradas para disfrutar de un fin de semana a puro automovilismo.

El Turismo Nacional vuelve a Mendoza con una fecha que promete mucha emoción y en El 9 Televida sorteamos entradas para que puedas disfrutar de la competencia en el autódromo Ciudad de San Martín.

La décima fecha del campeonato de Turismo Nacional se disputará el 10 y 11 de octubre en el circuito Jorge Ángel Pena, en un fin de semana largo por el feriado del lunes 12. Se espera una importante convocatoria de público para acompañar a una de las categorías más importantes del automovilismo argentino.

Sorteamos entradas para el Turismo Nacional

Para que puedas vivir la carrera desde el autódromo, El 9 Televida sortea entradas para la décima fecha del Turismo Nacional.

Participar es muy sencillo: completá el formulario que aparece a continuación con tus datos y ya estarás participando.

El Turismo Nacional tendrá además un atractivo especial para los fanáticos mendocinos, ya que varios pilotos de la provincia estarán presentes en la competencia.

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Los mendocinos que van por el campeonato

En la Clase 2, el mendocino Tomás Vitar, con un Nissan March, marcha tercero en el campeonato con 220 puntos, a 20 unidades del líder Francisco Coltrinari.

En la Clase 3, Julián Santero, con un VW Virtus, también pelea por el título. El piloto mendocino suma 186 puntos y se encuentra tercero en el campeonato.

Además de Vitar y Santero, Mendoza tendrá otros representantes en pista: Gonzalo Antolín, con un Chevrolet Cruze, y Lucas Vicino, con un Toyota Corolla.

Cuánto cuestan las entradas

Para quienes quieran asistir a la fecha del Turismo Nacional, las entradas anticipadas tienen un valor de $30.000 para la general y $60.000 para el ingreso a boxes. Estos tickets permiten acceder durante las dos jornadas.

En las boleterías del autódromo, los precios serán de $45.000 para la general y $80.000 para boxes.

Además, los jubilados y los menores de 10 años ingresarán gratis al sector general.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Entrada Web.

Un fin de semana a puro automovilismo

La llegada del Turismo Nacional vuelve a poner al autódromo Ciudad de San Martín en el centro de la escena del automovilismo nacional. La organización, además, buscará superar los 20.000 espectadores que asistieron a la última competencia disputada en el circuito mendocino.

Ahora, los fanáticos de los fierros tienen una nueva oportunidad de disfrutar de la categoría en Mendoza. Participá del sorteo de El 9 Televida y ganá tus entradas para vivir la carrera en San Martín.