¡Tenemos avant premiere! Participá y viví una aventura increíble con La Isla Olvidada

El 9 Televida te invita a disfrutar del avant premiere de La Isla Olvidada el próximo miércoles 23 de septiembre en Cinemacenter de La Barraca. Una aventura que promete emoción, misterio y mucha diversión.
¿Te imaginás quedar atrapado junto a tu mejor amigo en un mundo completamente desconocido? Eso es justamente lo que les sucede a los protagonistas de La Isla Olvidada, una historia que llevará a grandes y chicos a descubrir el misterioso mundo de Nakali.
Dos mejores amigos quedan varados en este lugar mágico y deberán encontrar la manera de regresar. Pero hay un problema: la única salida podría tener un costo enorme y poner en juego los recuerdos que comparten.
Una aventura llena de misterios, amistad y momentos emocionantes que llega a Mendoza con una función muy especial.
¡Vos también podés ser parte!
El miércoles 23 de septiembre a las 20, Cinemacenter de La Barraca será el escenario de este avant premiere exclusivo de La Isla Olvidada.
Y hay una sorpresa: El 9 Televida te lleva a disfrutar de la película.
Para participar, solamente tenés que completar el formulario que vas a encontrar dentro de esta nota y cruzar los dedos.
Un resumen de la película
📅 Miércoles 23 de septiembre
🕗 20:00
📍 Cinemacenter de La Barraca
🎬 Avant premiere: La Isla Olvidada
¿Estás listo para viajar al misterioso mundo de Nakali?