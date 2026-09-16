¡Tenemos avant premiere! Participá y viví una aventura increíble con La Isla Olvidada

El 9 Televida te invita a disfrutar del avant premiere de La Isla Olvidada el próximo miércoles 23 de septiembre en Cinemacenter de La Barraca. Una aventura que promete emoción, misterio y mucha diversión.

¿Te imaginás quedar atrapado junto a tu mejor amigo en un mundo completamente desconocido? Eso es justamente lo que les sucede a los protagonistas de La Isla Olvidada, una historia que llevará a grandes y chicos a descubrir el misterioso mundo de Nakali.

Dos mejores amigos quedan varados en este lugar mágico y deberán encontrar la manera de regresar. Pero hay un problema: la única salida podría tener un costo enorme y poner en juego los recuerdos que comparten.

Una aventura llena de misterios, amistad y momentos emocionantes que llega a Mendoza con una función muy especial.

¡Vos también podés ser parte!

El miércoles 23 de septiembre a las 20, Cinemacenter de La Barraca será el escenario de este avant premiere exclusivo de La Isla Olvidada.

Y hay una sorpresa: El 9 Televida te lleva a disfrutar de la película.

Para participar, solamente tenés que completar el formulario que vas a encontrar dentro de esta nota y cruzar los dedos.

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Un resumen de la película

📅 Miércoles 23 de septiembre

🕗 20:00

📍 Cinemacenter de La Barraca

🎬 Avant premiere: La Isla Olvidada

¿Estás listo para viajar al misterioso mundo de Nakali?