Sorteo de entradas: el Ballet Clásico de San Petersburgo llega a Mendoza con “La Bella Durmiente”

El Ballet Clásico de San Petersburgo llega a Mendoza con “La Bella Durmiente”. Participá del sorteo de entradas completando el formulario que se encuentra dentro de la nota y disfrutá de una noche única de danza clásica en Arena Maipú.

Los amantes de la danza clásica tendrán una oportunidad imperdible en Mendoza. El reconocido Ballet Clásico de San Petersburgo regresa a la provincia para presentar “La Bella Durmiente”, una de las obras más reconocidas y tradicionales del repertorio internacional.

El espectáculo promete una puesta en escena de gran nivel, con la elegancia, la técnica y la tradición que caracterizan a una de las compañías de ballet más prestigiosas.

La función está prevista para el 10 de septiembre a las 22 en Arena Maipú.

Cómo participar del sorteo de entradas

Quienes quieran disfrutar del espectáculo podrán participar del sorteo de entradas de una manera sencilla.

Para participar, deberán completar el formulario que se encuentra dentro de esta nota.

Una vez completados los datos solicitados, los participantes quedarán registrados para el sorteo.

Importante: completá correctamente el formulario y mantenete atento a las redes y canales de comunicación indicados para conocer a los ganadores.

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Dónde comprar las entradas

Para quienes no quieran dejar pasar la oportunidad de ver “La Bella Durmiente”, las entradas se encuentran disponibles a través de:

Arena Maipú

Ticketek

La función será el 10 de septiembre a las 22 en Arena Maipú.