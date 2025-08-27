Sorteamos entradas para la Avant Premiere de El Conjuro 4 en Mendoza

La saga de terror más escalofriante llega a su capítulo final y vos podés verla antes que nadie. Completá el formulario y participá por entradas para la Avant Premiere en Mendoza.

La saga de terror más escalofriante del cine llega a su capítulo final, y vos podés ser uno de los primeros en verla. Sorteamos entradas para la Avant Premiere de El Conjuro 4: Últimos Ritos, que se proyectará en Mendoza antes del estreno oficial en salas.

Para participar, solo tenés que completar el formulario que aparece al final de esta nota. Los ganadores podrán retirar sus entradas con DNI en boletería.

¿Cuándo es la función?

La función es el miércoles 3 de septiembre en Cinemacenter, el cine de La Barraca.

¿De qué trata El Conjuro 4: Últimos Ritos?

Dirigida por Michael Chaves, esta cuarta entrega marca el cierre de la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. En esta ocasión, el matrimonio se enfrenta a su caso más perturbador, vinculado a criaturas misteriosas y fenómenos que desafían toda lógica.

“Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez”.

La película está inspirada en el infame caso de la familia Smurl, ocurrido en los años 80 en Pensilvania, donde se reportaron fenómenos paranormales durante más de una década.

Mirá el tráiler oficial

Para entrar en clima, te recomendamos ver estos avances:

Participá del sorteo

Completá el siguiente formulario para participar por entradas dobles a la Avant Premiere:

Importante: las entradas se retiran en boletería con DNI. Cupos limitados.