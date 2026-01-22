Sin Bandera vuelve a Mendoza y vos podés ganar entradas para verlos

El dúo romántico Sin Bandera regresa a Mendoza en el marco de su gira internacional “Escenas Tour”, con un show especial para celebrar 25 años de trayectoria y habrá sorteo de entradas para que los fans puedan vivir una noche inolvidable.

El dúo que te conquistó en tu adolescencia vuelve en el mes del amor. Es que Sin Bandera se presentará el próximo 18 de febrero en el Arena Maipú Stadium para celebrar 25 años de historia con “Escenas Tour” y vos podés participar por entradas para estar ahí.

El recital se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 21, en el Arena Maipú Stadium, como parte de la gira internacional “Escenas Tour”, con la que celebran 25 años de historia musical. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek.com.ar.

En esta nueva presentación, Sin Bandera propone un recorrido por los temas más icónicos de su carrera, aquellos que se convirtieron en himnos del pop romántico en español. A ese repertorio se suman canciones nuevas, que mantienen intacta la esencia del dúo: letras profundas, melodías emotivas y la armonía única de sus voces.

El espectáculo promete ser íntimo, emotivo y cercano, ideal para reencontrarse con canciones que acompañaron historias de amor, despedidas y momentos inolvidables.

Sorteo de entradas para ver a Sin Bandera en Mendoza

El 9 Televida sortea entradas para que puedas festejar el mes del amor con el dúo que marcó a toda una generación con las canciones más románticas.

Para participar, los interesados deberán inscribirse a través del formulario disponible en esta nota y completar sus datos personales. Suerte!

