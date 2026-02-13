Sin Bandera celebra 25 años de carrera con nueva música y show en Mendoza: hay 5 ganadores de El 9 Televida

El dúo romántico festeja sus 25 años con nueva música y el ESCENAS TOUR, que llegará el 18 de febrero al Arena Maipú. Además, cinco ganadores del concurso de El 9 Televida vivirán una noche inolvidable junto a Sin Bandera.

El dúo romántico más emblemático del pop latino vuelve a los escenarios para festejar un cuarto de siglo de trayectoria. Sin Bandera anunció nueva música, una gira internacional y un show muy especial en Mendoza, donde además habrá cinco ganadores del concurso de El 9 Televida que vivirán la experiencia en vivo.

Nueva etapa y gira aniversario

A finales de 2025, Sin Bandera lanzará un nuevo sencillo que marcará el inicio de una etapa muy esperada por sus fans. El regreso oficial a los escenarios será a comienzos de 2026 con el ESCENAS TOUR, una gira que celebrará sus 25 años de carrera con un espectáculo íntimo, emotivo y cargado de nostalgia.

El tour en Argentina comenzará el 14 de febrero en el Movistar Arena, en el marco del Día de los Enamorados. Luego continuará el 16 en el Anfiteatro de Rosario, el 18 de febrero en el Arena Maipú y el 19 en el Quality Arena.

En Mendoza, la cita será el 18 de febrero en el Arena Stadium, donde el público podrá reencontrarse con las baladas que marcaron a toda una generación.

Cinco ganadores de El 9 Televida

En el marco del concurso organizado por El 9 Televida, ya hay cinco ganadores que disfrutarán del show aniversario en vivo. Los afortunados podrán cantar y emocionarse con los grandes clásicos del dúo y ser parte de una noche única. Estos son los ganadores:

Catalina Gandolfi

Andrés Subich

Juan Cruz Sebastianelli

Lola Mendez

Estefanía Cruz

Nota: La producción se comunicará con los ganadores.

Un recorrido por los clásicos y nuevas canciones

El dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris repasará los temas que hicieron historia como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro”, “Mientes tan bien”, “Suelta mi mano” y “En ésta no”, entre otros.

El icónico álbum debut, Sin Bandera (2001), redefinió el género romántico en la música latina con baladas sinceras, armonías impecables y una sensibilidad única que sigue vigente 25 años después.

El espectáculo promete combinar esas canciones inolvidables con los nuevos temas que se sumarán a su repertorio, manteniendo la magia que caracteriza la armonía de sus voces.