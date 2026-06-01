Mes del Ambiente: si cuidás Mendoza podés ganar bicicletas para toda tu familia

Canal 9 Televida lanzó un concurso especial por el Mes del Ambiente: participá contando qué prácticas sustentables realizan en tu casa y ganate bicicletas para toda la familia.

En el marco del Mes del Ambiente, en Canal 9 Televida queremos invitarte a sumarte a una propuesta especial para cuidar el planeta y vivir momentos inolvidables en familia.

Este mes del medio ambiente, te invitamos a pedalear junto a nosotros hacia un futuro más limpio. Porque creemos que cuidar el planeta también puede ser divertido y compartirse entre todos.

Por eso, lanzamos un gran sorteo para que puedas ganar bicicletas para toda la familia y disfrutar de una forma de movilidad más sustentable, saludable y amigable con el ambiente.

¿Cómo participar? Es muy fácil. Completá el formulario que está a continuación y contanos qué prácticas sustentables realizan en tu hogar. Desde reciclar residuos y ahorrar agua hasta reutilizar materiales o reducir el consumo energético: cada acción suma para construir un mundo mejor.

Queremos conocer cómo tu familia aporta su granito de arena para cuidar el ambiente y premiar ese compromiso con un regalo pensado para disfrutar juntos sobre dos ruedas.

Participá y sumate a esta iniciativa especial de Canal 9 Televida. Porque somos vida, somos El 9 Televida y estamos #PedaleandoElFuturo

Completá el formulario y participá

Completá el formulario y participá:

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Nota: el premio consta de dos bicicletas rodado 29, una rodado 26 y rodado 12