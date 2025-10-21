Seguinos en Google y ganá una Experiencia Canal 9 con Luciano Pereyra

El cantante llega a Mendoza para su gira “Te sigo amando” que será este sábado 8 de noviembre en el estadio Arena Maipú. Vas a poder ganarte entradas, conocer a Luciano y hasta una cena para dos personas pero para conseguirlo vas a tener que seguirnos.

El reconocido cantautor argentino Luciano Pereyra regresará a Mendoza para presentarse en el Arena Maipú este sábado 8 de noviembre de 2025, en el marco de su nueva gira nacional titulada “Tour Te Sigo Amando”. La función comenzará a las 22:00 y promete una noche cargada de emoción, romanticismo y una puesta en escena completamente renovada.

Para que disfrutes de la experiencia con un familiar o un amigo, El 9 Televida sorteará una Experiencia Canal 9 que consiste en una cena, pases para el show y meet & great para conocer a Luciano.

Para poder conseguir esta Experiencia tenés que cumplir un requisito fundamental: seguir a Canal 9 Televida en Google.

¿Cómo sigo a Canal 9 Televida en Google?

Para seguir a ELNUEVE.COM te vamos a dar una posibilidad muy sencilla

Hacé click en esta enlace: SEGUIR A EL 9 TELEVIDA EN DISCOVER Dale click a Seguir en Google

Otra forma de seguirnos en Google

Otra forma de seguirnos es:

Abri la app de Google en tu móvil (o desliza a la izquierda en la pantalla principal si tienes Android).

en tu móvil (o principal si tienes Android). Busca una noticia de ELNUEVE.COM o un video de Canal 9 Televida en tu feed de Discover.

Apretá el botón Seguir en la parte superior derecha de la tarjeta de la noticia o video.

Ahora completá el formulario con tus datos

Si ya nos seguis en Google ahora dejanos tus datos y ya estás participando:

Cargando…

Un show lleno de emoción

El “Tour Te Sigo Amando” se caracteriza por su despliegue técnico, luces, visuales y una banda que acompaña al cantante en un repertorio que combina folklore, pop y baladas románticas. Canciones como Porque aún te amo, Perdóname, Quédate conmigo y Si no es muy tarde formarán parte de la lista de temas que el público podrá disfrutar durante el concierto.