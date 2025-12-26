Reyes Magos: participá por juguetes por $1 millón en regalos

¡Celebra este Día de Reyes como nunca! Canal 9 te invita a participar en un concurso exclusivo donde podrás ganar $1 millón en juguetes. Inscribite fácilmente a través del formulario en esta nota y convierte el 6 de enero en el día más mágico del año ¡No te quedes fuera!

¡La magia de los Reyes Magos llega a Canal 9 con una sorpresa increíble! Este año, en lugar de los tradicionales regalos, un afortunado ganador podrá llevarse un solo premio de $1 millón en juguetes, para disfrutar con toda la familia ¡Un regalo que hará que este Día de Reyes sea más especial que nunca!

¿De qué trata el concurso?

Este sorteo tiene como propósito hacer realidad los sueños de todos los niños y adultos que aman los juguetes. El 9 Televida quiere celebrar la magia de los Reyes Magos con un solo y gran premio de $1 millón, que se destinará exclusivamente a juguetes y artículos para toda la familia.

Este es el premio más grande de todos, y está pensado para que puedas disfrutar de una increíble variedad de juguetes, desde los más tradicionales hasta los más innovadores.

¿Cómo participar?

¡Participar es muy fácil! Solo debes seguir estos simples pasos:

Ver Canal 9: Mantenete atento a la programación especial de vernao de El 9 Televida Rellená el formulario de inscripción: Accedé al formulario de inscripción que está disponible en esta misma nota. Solo tenés que completar tus datos. Listo, ya estás inscripto: Con solo llenar el formulario, ya estás participando para ganar el gran premio de $1 millón en juguetes.

Premio: $1 millón en juguetes

El ganador recibirá un premio único de $1 millón, que será entregado en forma de una selección de juguetes, productos y experiencias para toda la familia. Imaginate la alegría de recibir una caja llena de los juguetes más buscados y divertidos, para todas las edades: desde muñecos de acción, figuras de colección, hasta las últimas novedades en tecnología y juegos interactivos.