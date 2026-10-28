Camilo llega a Mendoza con sus grandes éxitos y sus nuevas canciones. El artista colombiano se presentará el lunes 2 de noviembre, a las 22, en el Arena Maipú. Enterate cómo participar del sorteo de entradas para disfrutar de su música en vivo.

¿Te imaginás cantando Tutu y Vida de Rico a todo pulmón? ¡Prepará la voz y las ganas de vivir una noche inolvidable! Replay te invita a disfrutar de Camilo en Mendoza y vos podés ganar entradas para ver al artista colombiano en vivo.

La cita será el lunes 2 de noviembre, a las 22, en el Arena Maipú, donde el cantante llegará con sus grandes éxitos y esas canciones románticas que conquistaron a millones de fanáticos.

Con su estilo inconfundible, Camilo se convirtió en uno de los referentes de la música latina. Temas como Tutu, junto a Pedro Capó; Desconocidos, con Mau y Ricky y Manuel Turizo; y Vida de Rico se ganaron un lugar entre los favoritos del público.

Y ahora tenés la oportunidad de escucharlos en vivo, cantar cada estribillo y compartir una noche a pura música.

¿Cómo participar del sorteo?

Replay te invita a ver a Camilo en Mendoza y en Replay sorteamos entradas para que no te pierdas el show.

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¡Sumate al sorteo, cruzá los dedos y preparate para cantar todos sus hits en el Arena Maipú!

El show de Camilo en Mendoza:

El recital será el