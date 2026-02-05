Pimpinela vuelve a Mendoza con “Noticias del Amor” y vos podés participar por entradas

Pimpinela vuelve a Mendoza con su nuevo show “Noticias del Amor” el 24 de abril en el Arena Maipú, y El 9 Televida lanza un concurso especial para que vos y un acompañante puedan disfrutar del espectáculo.

Después de un 2025 excepcional que reafirmó su vigencia internacional, Pimpinela regresa a la Argentina y confirma una esperada presentación en Mendoza. Lucía y Joaquín Galán se presentarán el 24 de abril de 2026 en el Arena Maipú con su nuevo espectáculo “Noticias del Amor”, una propuesta que combina música, humor y emoción.

En el marco de este show, El 9 Televida lanza un concurso especial que permitirá que vos y un acompañante puedan ir al recital. Para participar, los interesados deberán completar el formulario que estará disponible dentro de esta nota, desde donde se realizará el sorteo. La iniciativa busca acercar al público mendocino a uno de los dúos más emblemáticos de la música latina y sumar una experiencia única al regreso de Pimpinela a la provincia.

“Noticias del Amor” es una propuesta original en la que el dúo se transforma en el conductor de un noticiero muy particular. Desde ese formato, Pimpinela repasa sus grandes éxitos y reflexiona, con humor y emoción, sobre cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas, apoyados en una puesta en escena que combina teatro y narrativa visual contemporánea.

El espectáculo también incluirá interpretaciones especiales de hits internacionales y segmentos inéditos que recuperan canciones que el dúo no interpretaba en vivo desde hace años. Música, emoción y un concurso imperdible de El 9 Televida se unen en una propuesta que promete una noche inolvidable para el público mendocino.

Completá el formulario y participá

