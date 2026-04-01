Pascuas: estos son los ganadores de las 3 canastas con productos

En El 9 Televida ya se vive el clima de Pascua con una propuesta pensada para toda la familia. El canal lanzó su concurso “Pascuas Gigantes”, una iniciativa que combina diversión, participación y premios irresistibles para celebrar esta fecha especial. Estos son los primeros ganadores.

En El 9 Televida ya se vive el clima de Pascua con una propuesta pensada para toda la familia. El canal lanzó su concurso “Pascuas Gigantes”, una iniciativa que combina diversión, participación y premios irresistibles para celebrar esta fecha especial.

El premio principal es un impresionante huevo de Pascua de 3 kilos, elaborado con el más exquisito chocolate artesanal de Chocolezza. Una verdadera tentación para los amantes del dulce, ideal para compartir en familia durante el fin de semana largo.

Pero eso no es todo. Además del gran huevo de chocolate, el concurso incluye tres canastas de Pascuas de Virgen del Valle, cargadas de delicatessen para disfrutar en casa.

En esta oportunidad, vamos a dar los ganadores de las canastas. El gran gandor del huevo de Pascua de 3 kilos será anunciado esta semana por Instagram.

Los ganadores de las canastas de Pascuas de Virgen del Valle

Estos son los ganadores de las canastas de Pascuas de Virgen del Valle:

Loana Maldonado 421

Claudia Sosa 430

Camila Campo 147

Nota: los ganadores tienen que retirar las canastas en la recepción del canal, Garibaldi 186 de la Ciudad de Mendoza