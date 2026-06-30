Participá y viví unas vacaciones de invierno llenas de sorpresas con el 9 Televida

¿Querés hacer una escapada o todavía no tenes planes para estas vacaciones? Este es el concurso que estabas buscando. Entra a la nota, completa el formulario y participá por entradas al cine, tickets para juegos de arcade, mediatardes familiares y más.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchos buscan alternativas para entretener a los más chicos y pasar tiempo juntos. Es por eso que estas vacaciones de invierno se viven a lo grande con El Nueve Televida y un concurso especial que promete hacer del receso escolar una verdadera aventura para las familias mendocinas.

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina y queremos que las familias mendocinas puedan disfrutar de todo tipo de actividades en la provincia, tanto para grandes como para chicos.

Desde el 9 Televida te invitamos a disfrutar del invierno mendocino con todos los sentidos y para que no te pierdas nada sorteamos entradas. Tomá nota de todos los premios que tenemos para vos y tu familia:

Entradas al cine con pochoclos y gaseosas.

con pochoclos y gaseosas. Créditos para juegos de arcade y simuladores .

. Mediatardes familiares .

. Entradas para espectáculos infantiles, entre ellos Mundo Aventura Show, Viaje Jurásico, Mundo Magic y Cazadoras Doradas.

Cómo participar del sorteo

Participar es muy sencillo. Los interesados solo deben completar el formulario con sus datos personales y quedan automáticamente inscriptos para participar de los sorteos.

Una vez realizado ese paso, ya estarán participando por alguno de los premios que forman parte de esta edición especial de vacaciones de invierno.

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