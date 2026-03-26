Participá y ganá un huevo gigante de Pascua de 3 kilos con El 9 Televida

El 9 Televida lanzó su concurso de Pascuas Gigantes con un huevo de 3 kilos como premio principal y tres canastas llenas de delicias para tentar a toda la familia.

En El 9 Televida ya se vive el clima de Pascua con una propuesta pensada para toda la familia. El canal lanzó su concurso “Pascuas Gigantes”, una iniciativa que combina diversión, participación y premios irresistibles para celebrar esta fecha especial.

El premio principal es un impresionante huevo de Pascua de 3 kilos, elaborado con el más exquisito chocolate artesanal de Chocolezza. Una verdadera tentación para los amantes del dulce, ideal para compartir en familia durante el fin de semana largo.

Participar es muy sencillo: quienes quieran sumarse pueden hacerlo completando el formulario que está en esta nota o mediante las redes sociales del canal. De esta manera, todos tienen la oportunidad de entrar en el sorteo y probar suerte.

Pero eso no es todo. Además del gran huevo de chocolate, el concurso incluye tres canastas de Pascuas de Virgen del Valle, cargadas de delicatessen para disfrutar en casa. Así, los participantes no solo compiten por un premio, sino que tienen cuatro oportunidades distintas de ganar.

Con esta propuesta, El 9 Televida invita a su audiencia a sumarse y vivir unas Pascuas Gigantes, con más premios, más chances y todo el espíritu festivo de esta celebración.

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Completá el formulario y participá por un huevo gigante de 3 kilos

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