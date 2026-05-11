Participá y ganá entradas para ver a Piti Fernández en Mendoza

Piti Fernández regresa a Mendoza con su gira solista y se presentará el 16 de mayo en el Arena Maipú. Además, los fanáticos podrán participar por entradas completando el formulario disponible dentro de la nota.

El cantante y compositor Piti Fernández vuelve a Mendoza con una nueva gira solista que promete un recorrido por toda su discografía y las canciones más representativas de su carrera. El show será el próximo 16 de mayo en el Arena Maipú.

Además, los fanáticos tendrán la posibilidad de participar por entradas para el recital. Para sumarse al sorteo, deberán completar el formulario que estará disponible dentro de la nota.

En paralelo a su trabajo al frente de Las Pastillas del Abuelo, el músico continúa consolidando su proyecto solista, una faceta que inició en 2017 y que le permitió explorar nuevas composiciones y sonidos.

Este año, Fernández tuvo una destacada participación en el Cosquín Rock, donde se presentó nuevamente en el Escenario Casita del Blues ante una gran convocatoria de público.

Su último trabajo discográfico, Tuertos Vivos, lanzado en 2024, propone un recorrido conceptual atravesado por reflexiones sobre la posverdad, el origen de las cosas y la búsqueda de nuevos horizontes.

Durante 2025, el artista realizó una extensa gira por distintos puntos del país, con presentaciones en Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y La Plata, entre otras ciudades.

Antes de “Tuertos Vivos”, Fernández presentó Caminos Bríos en 2022, un trabajo que contó con la participación de reconocidos músicos como Ricardo Tapia, Martin Fabio, Claudia Puyó y Alambre González.

El camino solista de Piti comenzó oficialmente con Conmigo mismo, un disco compuesto por poemas escritos por su abuelo y canciones propias. Ese material fue presentado en el Teatro Coliseo y luego recorrió escenarios y festivales de Argentina, Uruguay y Paraguay.

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