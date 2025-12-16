Participá y ganá entradas para ir con tu familia a ver la Avant Premiere de Bob Esponja

Este sábado, los fanáticos de Bob Esponja tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única: se realizará la avant premiere de la nueva película del icónico personaje amarillo en Cinemacenter, y habrá un concurso especial para ganar entradas e ir al cine con tu familia.

El evento promete una función exclusiva antes de su estreno oficial, con todo el color, el humor y la diversión que caracterizan a Bob Esponja y a los personajes de Fondo de Bikini. La propuesta está pensada para grandes y chicos, y se presenta como un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana.

Quienes participen del concurso podrán acceder a entradas para la avant premiere de este sábado en Cinemacenter, una oportunidad imperdible para ser de los primeros en ver la película en pantalla grande. Para participar, solo tenés que completar el formulario que está a continuación.

Completá el formulario y participá

