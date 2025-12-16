Participá y ganá entradas para ir con tu familia a ver la Avant Premiere de Bob Esponja
Los televidentes de El 9 Televida pueden acceder a entradas para la función exclusiva de este sábado en Cinemacenter, con la posibilidad de ver la nueva película de Bob Esponja antes de su estreno oficial.
Este sábado, los fanáticos de Bob Esponja tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única: se realizará la avant premiere de la nueva película del icónico personaje amarillo en Cinemacenter, y habrá un concurso especial para ganar entradas e ir al cine con tu familia.
El evento promete una función exclusiva antes de su estreno oficial, con todo el color, el humor y la diversión que caracterizan a Bob Esponja y a los personajes de Fondo de Bikini. La propuesta está pensada para grandes y chicos, y se presenta como un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana.
Quienes participen del concurso podrán acceder a entradas para la avant premiere de este sábado en Cinemacenter, una oportunidad imperdible para ser de los primeros en ver la película en pantalla grande. Para participar, solo tenés que completar el formulario que está a continuación.
Completá el formulario y participá
La función
Película: Bob Esponja: una aventura pirata
Día: sábado 20
Dónde: Cinema Center de La Barraca
Entradas: Cada ganador se lleva cuatro entradas
¿De qué trata la película?
Bob Esponja tiene muchas ganas de demostrar a todo Fondo de Bikini, y en especial al señor Cangrejo, que realmente es una esponja muy valiente, mucho más de lo que cree la gente. Para demostrarlo, toma la decisión de embarcarse para seguirle la pista al Holandés Errante, un misterioso y mítico pirata fantasma.
Así, queriendo demostrar su osadía, comienza una nueva aventura para todo el grupo que los llevará a las profundidades más remotas del océano, donde nunca ninguna esponja ni animal había llegado jamás.