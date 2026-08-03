Participá por entradas y combos para ver “El Final de Oak Street” en Cinemark Palmares

Tenemos un nuevo concurso para vos. Participá por entradas, gaseosa y pochoclos para disfrutar de “El Final de Oak Street” este lunes 10 de agosto en Cinemark Palmares.

¿Querés disfrutar una película en el cine con todo incluido? Esta es tu oportunidad. Desde Canal 9 Televida sorteamos entradas para que puedas vivir una función especial de “El Final de Oak Street”, que se podrá disfrutar este lunes 10 de agosto en Cinemark Palmares.

Pero el premio viene con un plus: además de las entradas para la película, los ganadores recibirán gaseosa y pochoclos para acompañar la función.

¿Cómo participar del concurso?

Participar es muy fácil. Solo tenés que completar el formulario que se encuentra dentro de esta nota con tus datos.

Completá el formulario y ya estarás participando del sorteo.

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“El Final de Oak Street”, en Cinemark Palmares

La propuesta es ideal para quienes disfrutan de una buena salida al cine y quieren conocer una nueva película en pantalla grande.

La función será este 10 de agosto en Cinemark Palmares, y quienes resulten ganadores podrán disfrutar de la película acompañada de gaseosa y pochoclos.

¡Participá y cruzá los dedos! Podés ser uno de los afortunados que disfrute de “El Final de Oak Street” con todo incluido.