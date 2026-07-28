Participá por entradas para la Avant Premiere de Paw Patrol: The Dino Movie

Los fanáticos de la Patrulla Canina ya tienen una cita imperdible antes del estreno oficial. La Avant Premiere de Paw Patrol: The Dino Movie se realizará el 11 de agosto a las 19:30 en Cinemacenter, donde grandes y chicos podrán disfrutar en exclusiva de la nueva aventura de los populares cachorros.

La tercera película de la exitosa franquicia llevará a Ryder y su equipo a enfrentar el desafío más grande de su historia, con una historia repleta de acción, humor y dinosaurios que promete conquistar a toda la familia.

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¿De qué trata Paw Patrol: The Dino Movie?

En esta nueva entrega, los cachorros de la Patrulla Canina quedan atrapados en una misteriosa tormenta mientras navegan y terminan llegando a una isla tropical desconocida, habitada por dinosaurios.

Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años viviendo en la isla y que se ha convertido en un experto en dinosaurios. Sin embargo, la tranquilidad del lugar se ve amenazada cuando el alcalde Humdinger inicia una explotación irresponsable de los recursos naturales, provocando la erupción de un enorme volcán.

Con rescates de gran escala, nuevos vehículos y desafíos nunca antes vistos, la Patrulla Canina deberá unir fuerzas para salvar a los dinosaurios y proteger la isla antes de que sea demasiado tarde.

La Avant Premiere del 11 de agosto a las 19:30 en Cinemacenter será la oportunidad ideal para que las familias disfruten antes que nadie de una de las películas infantiles más esperadas del año, en una aventura que combina amistad, trabajo en equipo y mucha emoción jurásica.