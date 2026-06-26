Participá por entradas para la Avant Premiere de Minions y Monsters

El 30 de junio Cinemark tendrá un función especial para la nueva película de los Minions y vos vas a poder verla antes que nadie. Completa el formulario en la nota y podés llevarte entradas.

Los fanáticos de los personajes amarillos más famosos del cine tienen una cita imperdible. El próximo 30 de junio, Cinemark Mendoza realizará la Avant Premiere de “Minions & Monsters”, una función exclusiva que permitirá ver la película un día antes de su estreno oficial en los cines. Y vos podés ganar entradas para ver la película antes que nadie.

Desde el 9 Televida sorteamos entradas para que los mendocinos puedan disfrutar de la nueva película “Minions y Monsters” en una función especial. Se sortearán pases familiares y cada ganador se llevará cuatro entradas para disfrutar junto a su familia o amigos.

Si querés ser uno de los primeros en disfrutar de “Minions & Monsters” en Mendoza, completá el formulario del concurso y participá por uno de los pases familiares para la Avant Premiere del próximo 30 de junio en Cinemark Palmares Mall.

Cómo participar por las entradas para la Avant Premiere de Minions & Monsters

Para sumarte al sorteo de los pases familiares, solo tenés que completar el formulario que estará disponible en esta nota.

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Cuándo se estrena “Minions & Monsters”

Tras la función exclusiva, “Minions & Monsters” llegará oficialmente a todos los cines del país el miércoles 1 de julio. La nueva producción de Illumination representa la séptima película del universo de “Mi Villano Favorito” y el tercer largometraje protagonizado exclusivamente por los Minions.

En esta nueva aventura, los Minions enfrentan uno de sus desafíos más disparatados hasta el momento.

La historia los muestra intentando abrirse camino en el mundo del cine, donde deciden convertirse en realizadores audiovisuales. Sin embargo, fieles a su estilo, todo termina descontrolándose.

Lo que comienza como una producción cinematográfica rápidamente deriva en un caos absoluto: los Minions alcanzan la fama en Hollywood, la pierden, liberan monstruos que ponen en peligro al mundo y deberán encontrar la manera de reparar el desastre que ellos mismos provocaron.

Con el humor característico de la franquicia, la película promete una combinación de acción, aventuras y situaciones completamente desopilantes para toda la familia.