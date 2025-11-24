Participá por entradas para el Congreso Internacional de Felicidad que se realizará en Mendoza

El 5 y 6 de diciembre Mendoza será sede del II Congreso Internacional de Felicidad, un encuentro con más de 30 expertos, talleres y música en vivo; además, los mendocinos podrán participar por pases exclusivos completando el formulario de esta nota.

La felicidad tendrá su propio escenario en Mendoza. El 5 y 6 de diciembre, el Hotel Sheraton recibirá el II Congreso Internacional de Felicidad, un evento de la World Happiness Foundation que reúne a expertos de todo el mundo para explorar nuevas formas de bienestar, propósito y plenitud.

Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de más de 30 speakers internacionales, talleres inmersivos y música en vivo, en una propuesta que combina conocimiento, inspiración y experiencias diseñadas para conectar con el bienestar integral.

El 9 Televida, el canal de la felicidad de los mendocinos, acompaña esta edición especial e invita a la comunidad a sumarse a un encuentro que promete dejar huella.

Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb.com, pero además los mendocinos tendrán la posibilidad de participar por pases exclusivos.

Quienes deseen participar del sorteo pueden completar el formulario que aparece en esta nota y así sumarse a la posibilidad de vivir desde adentro uno de los eventos de bienestar más importantes del mundo.

La felicidad llega a Mendoza… y vos podés ser parte.

Completá el formulario y participá por pases exclusivos

