Luck Ra llega a Mendoza para el Día de la Primavera y sorteamos entradas, gastronomía y merch oficial

El artista cordobés se presenta en Luján de Cuyo como parte de los festejos por el Día de la Primavera. Completá el formulario y participá por entradas para ver a Luck Ra en vivo.

El fenómeno musical cordobés Luck Ra se presentará en Mendoza el domingo 21 de septiembre como parte de los festejos por el Día de la Primavera. El show será el cierre estelar del festival juvenil Vivo Luján 2025, que se realizará en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo y reunirá a miles de jóvenes de toda la provincia.

Para celebrar la fecha, sorteamos entradas, Además del recital, el festival contará con una variada oferta gastronómica a cargo de las promociones estudiantiles, que ofrecerán ranchos y puestos con comidas típicas, snacks y bebidas.

También habrá venta de merchandising oficial de Luck Ra, ideal para quienes quieran llevarse un recuerdo del show. El formulario de inscripción está disponible al final de esta nota.

¿Cuándo y dónde es el show?

Lugar : Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo

: Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo Fecha : Domingo 21 de septiembre

: Domingo 21 de septiembre Hora: 22:00

Luck Ra llega con su mezcla de cuarteto, pop y urbano, y una lista de hits que arrasan en las plataformas digitales. El artista es uno de los más escuchados del país y promete una noche cargada de energía y emoción.

¿Cómo participar del sorteo?

Para ganar una entrada doble, solo tenés que completar el siguiente formulario con tus datos.

Un festejo con música, juventud y participación

El festival Vivo Luján 2025 contará también con la participación de 43 promociones estudiantiles, que ofrecerán sus tradicionales ranchos gastronómicos para recaudar fondos para sus viajes y fiestas de egresados. El sábado 20 será el turno de Kapanga, y el domingo 21, Luck Ra cerrará el evento con su impronta arrolladora.