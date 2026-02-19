Living Colour llega por primera vez a Mendoza y podés participar por entradas

La icónica banda neoyorquina Living Colour se presentará por primera vez en Mendoza el próximo 22 de febrero en 23 Ríos, como parte de su gira mundial “The Best Of 40 Years Tour”.

Living Colour, una de las bandas más influyentes del rock alternativo y el funk metal, desembarca por primera vez en Mendoza para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria. El show será el domingo 22 de febrero a las 18:30 en 23 Ríos (Boedo y Acceso Sur, Luján de Cuyo) y marcará el inicio de su tramo latinoamericano.

El recital forma parte del tour internacional “The Best Of 40 Years Tour”, una gira que repasa los grandes clásicos del grupo y pone en escena su legado musical, caracterizado por la potencia sonora, el virtuosismo instrumental y una fuerte impronta de conciencia social.

Participá por entradas para Living Colour en Mendoza

El Nueve Televida lanzó un sorteo de entradas para que los mendocinos puedan vivir una noche histórica junto a Living Colour en Mendoza. Participar es simple: tenes que completar el formulario y ya estás participando.

Cargando…

Un show con formación original y artistas invitados

La banda llegará con su formación original: Corey Glover en voz, Vernon Reid en guitarra, Will Calhoun en batería y Doug Wimbish en bajo. Juntos, continúan marcando el pulso del rock internacional con un sonido que fusiona hard rock, funk, metal y elementos experimentales.

El espectáculo contará además con bandas invitadas: Ultramandaco y Labios de Sal, que abrirán la jornada en el escenario de 23 Ríos.

La presentación en Mendoza será el puntapié inicial de la gira regional. Luego, Living Colour continuará por Buenos Aires y distintas ciudades de Brasil, como Porto Alegre, São Paulo, Río de Janeiro y Curitiba, para cerrar el tramo sudamericano en Santiago de Chile.

Cada concierto se plantea como una celebración de los 40 años de música del grupo, con un repertorio que recorre sus discos más emblemáticos.