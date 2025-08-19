Las Pelotas llega a Mendoza con su gira 6×6 y vos podés ganarte las entradas

Las Pelotas vuelve a Mendoza con su gira “6×6” para celebrar 36 años de historia, y los fanáticos tienen una oportunidad única: se sortearán entradas para el show del 23 de agosto en el Auditorio Ángel Bustelo.

La icónica banda de rock nacional Las Pelotas regresa a Mendoza como parte de su gira “6×6”, una celebración por sus 36 años de trayectoria. El esperado show tendrá lugar el sábado 23 de agosto a las 21 horas en el Auditorio Ángel Bustelo, donde el grupo liderado por Germán Daffunchio repasará sus clásicos y presentará adelantos de su próximo disco.

Con una identidad única y una lírica profunda que marcó generaciones, Las Pelotas propone un recorrido por su evolución musical, desde los himnos peloteros hasta las nuevas composiciones que formarán parte de su próximo álbum. La banda, nacida tras la disolución de Sumo, se consolidó como referente indiscutido del rock argentino, con una propuesta que combina compromiso, poesía y potencia escénica.

Las Pelotas en Mendoza: ¿cómo comprar las entradas?

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com y en Moicano Rockería (Galería Caracol, Ciudad), con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés para clientes Visa del Banco Galicia.

Las Pelotas en Mendoza: participá por entradas de Replay

Completá el formulario y ganate entradas para ver a Las Pelotas de la mano del programa de música Replay.

Formación actual de Las Pelotas