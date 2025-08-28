La Kermesse en Mendoza: estos son los ganadores que revivirán la mística ricotera

La banda formada por exintegrantes de Los Redondos llega al Arena Maipú para celebrar una década de música y rituales ricoteros. Ya están los 10 ganadores del concurso que podrán vivir el show en vivo y sin costo.

La Kermesse, integrada por históricos músicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, celebra sus 10 años de trayectoria con un show cargado de mística en Mendoza. El recital será este sábado 30 de agosto a las 20.30 en el Arena Maipú, y ya se conocen los 10 ganadores del concurso que se realizó a través de ELNUEVE.COM

Ganadores del sorteo

Cada uno recibirá un par de entradas para disfrutar del espectáculo:

Lucía Fernández – Godoy Cruz Martín Ríos – Ciudad de Mendoza Carla Domínguez – Las Heras Federico Molina – Maipú Sofía Herrera – Luján de Cuyo Gabriel Torres – San Martín Valentina Pérez – Guaymallén Tomás Aguilar – Tunuyán María Belén Castro – Rivadavia Julián Navarro – Ciudad de Mendoza

Los ganadores serán contactados por la producción para coordinar la entrega de entradas.

Sobre el recital

Fecha y hora: Sábado 30 de agosto, 20.30 hs

Sábado 30 de agosto, 20.30 hs Lugar: Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú)

Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú) Entradas: A la venta en Ticketek y boletería del Arena (solo efectivo)

A la venta en Ticketek y boletería del Arena (solo efectivo) Formación: “Semilla” Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo, Hernán Aramberri, Jorge Cabrera, Oscar Kamienomosky y Mariano Pirato

“Semilla” Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo, Hernán Aramberri, Jorge Cabrera, Oscar Kamienomosky y Mariano Pirato Repertorio: Clásicos de Los Redondos, versiones renovadas y homenajes a la banda histórica del rock nacional.

Un ritual ricotero que sigue vivo

La Kermesse de Los Decoradores recorre escenarios de todo el país y Uruguay, con más de 200 presentaciones.

El show en Mendoza será parte de una gira aniversario que celebra una década de música, memoria y conexión con el público. Se espera una noche intensa, con invitados sorpresa y una puesta en escena que revive el espíritu redondo.