La Kermesse en Mendoza: estos son los ganadores que revivirán la mística ricotera

La banda formada por exintegrantes de Los Redondos llega al Arena Maipú para celebrar una década de música y rituales ricoteros. Ya están los 10 ganadores del concurso que podrán vivir el show en vivo y sin costo.
La Kermesse, integrada por históricos músicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, celebra sus 10 años de trayectoria con un show cargado de mística en Mendoza. El recital será este sábado 30 de agosto a las 20.30 en el Arena Maipú, y ya se conocen los 10 ganadores del concurso que se realizó a través de ELNUEVE.COM
Ganadores del sorteo
Cada uno recibirá un par de entradas para disfrutar del espectáculo:
- Lucía Fernández – Godoy Cruz
- Martín Ríos – Ciudad de Mendoza
- Carla Domínguez – Las Heras
- Federico Molina – Maipú
- Sofía Herrera – Luján de Cuyo
- Gabriel Torres – San Martín
- Valentina Pérez – Guaymallén
- Tomás Aguilar – Tunuyán
- María Belén Castro – Rivadavia
- Julián Navarro – Ciudad de Mendoza
Los ganadores serán contactados por la producción para coordinar la entrega de entradas.
Sobre el recital
- Fecha y hora: Sábado 30 de agosto, 20.30 hs
- Lugar: Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú)
- Entradas: A la venta en Ticketek y boletería del Arena (solo efectivo)
- Formación: “Semilla” Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo, Hernán Aramberri, Jorge Cabrera, Oscar Kamienomosky y Mariano Pirato
- Repertorio: Clásicos de Los Redondos, versiones renovadas y homenajes a la banda histórica del rock nacional.
Un ritual ricotero que sigue vivo
La Kermesse de Los Decoradores recorre escenarios de todo el país y Uruguay, con más de 200 presentaciones.
El show en Mendoza será parte de una gira aniversario que celebra una década de música, memoria y conexión con el público. Se espera una noche intensa, con invitados sorpresa y una puesta en escena que revive el espíritu redondo.