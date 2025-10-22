Juanes viene a Mendoza y vos podés participar por entradas y pases Meet & Greet

El artista colombiano se presentará el 30 de octubre en el Arena Maipú, en el marco de su “Latam Tour 2025”. Los mendocinos van a poder parciripar por entradas y la posibilidad de conocer al artista.

El ícono del pop-rock latino Juanes regresa a la Argentina y su presentación en Mendoza promete ser una de las más esperadas del año. El cantante colombiano se presentará el jueves 30 de octubre de 2025 en el Arena Maipú, ubicado en Emilio Civit 791, Maipú, a las 21 horas, como parte de su “Latam Tour 2025”.

Los televidentes de El Nueve Televida van a tener la posibilidad de ganarse entradas y pases Meet & Greet para conocer al artista.

Durante el recital, Juanes repasará los grandes éxitos de su carrera, entre ellos La camisa negra, A Dios le pido, Es por ti y Me enamora, además de incluir canciones de su último trabajo discográfico. Con una puesta en escena moderna, efectos visuales de alto impacto y una banda que lo acompaña en cada gira, el colombiano promete un espectáculo lleno de energía, emoción y conexión con el público mendocino.

La gira “Latam Tour 2025” lo traerá por distintas ciudades del país, marcando su regreso a Mendoza tras varios años sin presentarse en la provincia. Las entradas ya están disponibles a través de plataformas oficiales, con precios que varían según la ubicación dentro del estadio.

Una cita imperdible para los fans

Con múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes es una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Su paso por Mendoza forma parte de un tour que lo lleva por todo el continente, consolidando una trayectoria que combina rock, pop y raíces colombianas.

El Arena Maipú abrirá sus puertas con anticipación para facilitar el ingreso del público, y se recomienda llegar temprano. Desde la organización también se sugiere revisar las condiciones de acceso y las normas del recinto, además de considerar opciones de transporte o estacionamiento.

El concierto de Juanes en Mendoza promete ser una noche inolvidable: dos horas de música, emoción y celebración junto a uno de los artistas más queridos de Latinoamérica.