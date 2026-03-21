Jóvenes Pordioseros en Mendoza: estos son los ganadores de entradas para el show de este sábado

La banda de rock nacional se presenta este sábado en 23 Ríos Craftbeer para celebrar sus 25 años de trayectoria con un show especial. Estos son los ganadores que podrán disfrutar del evento.

La banda del rock nacional liderada por Cristian “Toti” Iglesias llegará a la provincia para celebrar sus 25 años de trayectoria con un show especial este sábado 21 de marzo en 23 Ríos Craftbeer.

La noche tendrá un condimento único: interpretarán de forma completa su disco debut Probame, recientemente incorporado a plataformas digitales, además de repasar los clásicos que marcaron a generaciones.

El show contará además con la participación de Setas y Los Trapos de Abel como bandas invitadas, donde además habrá cinco ganadores del concurso de El 9 Televida que vivirán la experiencia en vivo. Cada ganador se lleva dos entradas.

Formados a comienzos de los años noventa en Villa Lugano, Jóvenes Pordioseros se consolidó como una de las bandas más representativas del rock barrial argentino, con un estilo directo y letras atravesadas por la vida cotidiana. Canciones como “Descontrolado”, “Pegado” y “¿Qué se siente estar tan sola?” forman parte del repertorio que los convirtió en un emblema del género.

Cinco ganadores de El 9 Televida

En el marco del concurso organizado por El 9 Televida, ya hay cinco ganadores que disfrutarán del show en vivo.

Los afortunados se llevarán dos entradas para cantar y emocionarse con los grandes clásicos de esta icónica banda y ser parte de una noche única.

Estos son los ganadores:

Alan Carranzana

Verónica Carrión

Tamara Aguirre

Nancy Sanjurjo

Matias Romero

Nota: los ganadores están anotados en una lista, así que deben acercarse directamente al lugar.