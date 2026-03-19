Jóvenes Pordioseros celebra 25 años de rock en Mendoza y vos podés participar por entradas

Los fanáticos del rock nacional tienen una nueva oportunidad de ver a Jóvenes Pordioseros: se lanzó un concurso para ganar entradas para el esperado show en 23 Ríos que se presentará en Mendoza en el marco de su gira aniversario.

Para participar, los interesados deberán completar un formulario que estará disponible dentro de esta nota. El sorteo permitirá a los ganadores asistir de manera gratuita a una de las fechas más destacadas del calendario rockero local.

La banda liderada por Cristian “Toti” Iglesias llegará a la provincia para celebrar sus 25 años de trayectoria con un show especial el próximo sábado 21 de marzo en 23 Ríos Craftbeer. La noche tendrá un condimento único: interpretarán de forma completa su disco debut Probame, recientemente incorporado a plataformas digitales, además de repasar los clásicos que marcaron a generaciones.

Formados a comienzos de los años noventa en Villa Lugano, Jóvenes Pordioseros se consolidó como una de las bandas más representativas del rock barrial argentino, con un estilo directo y letras atravesadas por la vida cotidiana. Canciones como “Descontrolado”, “Pegado” y “¿Qué se siente estar tan sola?” forman parte del repertorio que los convirtió en un emblema del género.

El show contará además con la participación de Setas y Los Trapos de Abel como bandas invitadas, en una noche pensada tanto para seguidores históricos como para nuevas generaciones.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de EntradaWeb, pero ahora también podés intentar conseguir la tuya sin costo participando del concurso. Solo tenés que completar el formulario y cruzar los dedos.

Completá el formulario y participá

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