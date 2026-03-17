Jorge Drexler viene a Mendoza y podés participar por entradas

Completando un formulario, los lectores podrán participar por entradas para un show muy esperado en el Arena Maipú. Será este viernes 10 de abril en el estadio Arena Maipú.

El reconocido músico uruguayo Jorge Drexler vuelve a Mendoza y vos podés estar ahí. En el marco de su gira, el artista se presentará el viernes 10 de abril a las 22 en el Arena Maipú Stadium, y desde este medio lanzamos un concurso para que participes por entradas.

Para sumarte, solo tenés que completar el formulario que está disponible dentro de esta nota. Entre todos los participantes se sortearán las entradas para disfrutar de una noche única.

Un regreso muy esperado

El show marcará el regreso de Drexler a la provincia luego de varios años, ya que su última presentación en Mendoza fue en 2018. Por eso, este recital genera gran expectativa entre sus seguidores locales.

Además, el artista vuelve a los escenarios argentinos tras casi tres años, en una gira que también lo llevará por países como Chile, Uruguay y Brasil, reafirmando el vínculo cercano que mantiene con su público.

Con más de tres décadas de trayectoria, Drexler es considerado uno de los grandes referentes de la canción en español. Su obra combina profundidad poética, innovación sonora y una mirada sensible sobre la realidad.

En su presente artístico, atraviesa un gran momento: fue premiado en los Latin Grammy 2025 en las categorías Canción Pop/Rock del Año y Grabación del Año por “Desastres Fabulosos”, junto a Conociendo Rusia.

Además, lanzó recientemente “El fin y el medio”, una canción íntima escrita junto a su hijo Pablo, que volvió a mostrar su capacidad para transformar emociones en música.

“Tinta y Tiempo”, el disco que llega a Mendoza

El recital estará centrado en su álbum “Tinta y Tiempo”, un trabajo que ya recorrió más de 35 países durante casi tres años y que ahora llega a Mendoza con una puesta renovada.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek y en la boletería del estadio (solo en efectivo).

Completá el formulario y participá

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