La nueva película animada de Disney se estrena el 26 y 27 de noviembre en los cines. Participá del concurso de El 9 Televida y ganá entradas para disfrutar de esta aventura mágica en familia.

Una nueva aventura animada llega a la pantalla grande y en El 9 Televida queremos que seas parte. Se trata de Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película original de Walt Disney Animation Studios que promete magia, humor y mucha fantasía.

Como anticipo de su estreno, el miércoles 25 de noviembre se realizará una función especial en Cinemacenter de La Barraca, a las 19.30. Una oportunidad para disfrutar de esta nueva producción de Disney antes de su llegada a la cartelera comercial.

La historia tiene como protagonista a Billie, una adolescente impulsiva que descubre que tiene poderes mágicos. Después de provocar un caos sobrenatural que termina con su expulsión de la escuela, emprende un viaje junto a su madre, Alice, hacia Hexe, un misterioso y enorme reino habitado por brujas.

En ese mundo desconocido, madre e hija deberán enfrentarse a situaciones extraordinarias mientras descubren los secretos de la magia y el verdadero alcance de los poderes de Billie.

La película cuenta con un destacado elenco de voces en su versión original. Hailee Steinfeld interpreta a Billie, Rashida Jones a su mamá Alice y Jodie Foster a la reina Celeste. También participan Walton Goggins, Henry Winkler y Stephen Fry.

La dirección está a cargo de Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con la codirección de Josie Trinidad.

Participá del concurso de El 9 Televida

En El 9 Televida queremos que disfrutes de esta nueva propuesta de Disney. Por eso, te invitamos a participar del concurso para ganar entradas para la función especial de Hechizo: Bienvenidos a Hexe.

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La cita será el miércoles 25 de noviembre, a las 19.30, en Cinemacenter de La Barraca.

¡Sumate a la propuesta, participá y preparate para descubrir el mágico mundo de Hexe!