Ganate entradas para ver El Plan de la Mariposa en el Arena Maipú

La banda llega al Arena Maipú con su energía arrolladora y vos podés estar ahí. Participá del sorteo y ganá entradas para vivir una noche única con El Plan de la Mariposa.

La banda de rock alternativo El Plan de la Mariposa regresa a Mendoza como parte de su gira nacional, y vos podés ser parte del show sin pagar un peso. Sorteamos entradas para su presentación del jueves 4 de septiembre en el Arena Maipú, uno de los escenarios más convocantes de la provincia.

¿Cuándo y dónde es el recital?

📍 Lugar: Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú)

📅 Fecha: Jueves 4 de septiembre

🕘 Hora: 22:00

La banda, nacida en Necochea, fusiona rock con psicodelia, funk, música celta y ritmos latinos. Este año ya pasó por Cosquín Rock, Quilmes Rock y realizó una gira por Europa y Latinoamérica.

¿Cómo participar del sorteo?

Para participar solo tenés que completar este formulario y listo ¡ya estás participando!

¿Por qué no te lo podés perder?

El Plan de la Mariposa viene de agotar funciones en Rosario, Punta Ballena (Uruguay) y de presentarse en festivales internacionales. Su propuesta escénica combina música, poesía y una energía que conecta con públicos diversos.