Ganá un pack familiar de entradas para la función especial de Zootopía 2

Disney regresa con una nueva aventura animada y vos podés ser parte del estreno: sortean packs familiares para disfrutar de la función especial de Zootopía II este miércoles 26 a las 19 en Cinemacenter La Barraca.

El cine vuelve a llenarse de color, humor y aventura con el regreso de una de las películas más queridas de Disney. Este miércoles 26, a las 19 horas, se realizará una función especial de “Zootopía II” en Cinemacenter, ubicado en el mall La Barraca de Mendoza.

Y para celebrarlo, te invitamos a participar de un concurso imperdible: sorteamos packs familiares de 4 entradas para que disfrutes esta divertida historia en la pantalla grande.

Zootopía vuelve con nuevas aventuras

Después del éxito de la primera película estrenada en 2016, “Zootopía II” vuelve a reunir a la intrépida oficial Judy Hopps y al astuto zorro Nick Wilde, quienes deberán enfrentarse a un nuevo y misterioso caso que pondrá a prueba su ingenio, su amistad y los límites de la ciudad más diversa del mundo animal.

La secuela continúa explorando el universo de Zootopía, un lugar donde todas las especies —desde los animales más diminutos hasta los más grandes— conviven en una metrópolis vibrante, repleta de desafíos y humor. En esta nueva entrega, los protagonistas se ven envueltos en una investigación que los llevará por distintos distritos de la ciudad, donde conocerán nuevos personajes, se enfrentarán a nuevas amenazas y reafirmarán los valores de la tolerancia, la empatía y la cooperación.

Cómo participar del sorteo

Para participar del concurso solo tenés que completar el formulario y listo:

Cargando…

Cada ganador recibirá un pack de 4 entradas para la función especial del miércoles 26 a las 19 horas en Cinemacenter La Barraca.

No te pierdas la oportunidad de volver a Zootopía y disfrutar en familia de una historia llena de humor, emoción y mensajes inspiradores.