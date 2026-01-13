Ganá entradas y vouchers gastronómicos para ver a Luciano Pereyra, Eugue Quevedo, Desakata2 y Lázaro Caballero en Rivadavia Canta al País

A fines de enero, el Este se prepara para vivir uno de los festivales más populares del país. Los televidentes de Canal 9 Televida pueden participar por sorteos exclusivos.

El Este mendocino se prepara para ser el corazón de la música este verano con una nueva edición de Rivadavia Canta al País, consolidándose como una parada obligatoria para el turismo. La organización ha confirmado una grilla de artistas estelares que incluye a Luciano Pereyra, Euge Quevedo LBC, Desakata2, Lázaro Caballero, Pinky y de Un poco de Ruido y más, prometiendo noches vibrantes que combinan lo mejor del folclore y la música popular, posicionando al festival como uno de los eventos más convocantes de la temporada 2026.

El cronograma oficial destaca una apertura imperdible el jueves 29 de enero con la fiesta departamental de la Vendimia. Para esta jornada inaugural, la entrada será libre y gratuita, permitiendo a todo el público disfrutar de la elección de la nueva Reina y de un cierre artístico de primer nivel con el histórico dúo Baglietto y Vitale.

Los televidentes de El 9 Televida pueden participar de un sorteo exclusivo de entradas y vouchers gastronómicos ¿qué tienen que hacer para participar? solo completar el formulario que está a continuación y listo ¡ya estás participando!

Cargando…

La grilla completa:

Viernes 30:

Lázaro Caballero

Destino San Javier

Sele Vera y Los Pampas

Los Filippis – Joaquín Aguilar – Mabel Quiroga – El Rejunte.

Sábado 31:

Luciano Pereyra

La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo

La Joaqui

A Contramano – Turay – Munaycú – Los Huarpes

Domingo 1 de febrero:

Desakta2

La Repandilla

Pinky (de Un Poco de Ruido) y Junior

Dúo Moyano – Facu y Exe – La Merembé

Las entradas

Las entradas anticipadas para las noches de festival ya están disponibles con descuento a través del sitio entradaweb.com.ar.

El abono para las tres noches se fijó en $50.000, mientras que la entrada individual por noche tiene un valor de $20.000. Además los niños menores de 9 años no abonan ingreso.

Para los que viven en Rivadavia, la entrada general es de $17000 y el abono de $45000.