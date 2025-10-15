Ganá entradas para ver al Tano Marciello en Mendoza

El legendario guitarrista Claudio “Tano” Marciello se presenta este domingo en el Arena Maipú con su gira Por las Regiones 2025, y podés ganar entradas completando el formulario en esta nota.

Claudio “Tano” Marciello, uno de los guitarristas más emblemáticos del rock argentino, regresa a Mendoza con su gira “Por las Regiones 2025”, un recorrido que repasa los clásicos de Almafuerte y su potente trayectoria solista.

El show será este domingo 19 de octubre, a las 20 horas, en el Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú), donde el músico se presentará junto a su banda CTM, en un espectáculo cargado de historia, energía y emoción.

Lanzamos un concurso especial para que los fanáticos del metal y del rock argentino puedan disfrutar del recital del Tano Marciello en Mendoza.

Participar es muy sencillo: solo tenés que completar el formulario que figura al final de esta nota con tus datos y ya estarás participando por un par de entradas para ver el show del domingo.

El show del Tano en Mendoza

La presentación de Claudio Marciello en el Arena Maipú forma parte de su gira nacional “Por las Regiones 2025”, una serie de conciertos con los que el guitarrista homenajea su paso por Almafuerte, la banda que marcó a generaciones del metal argentino.

En esta nueva etapa, Marciello combina temas clásicos como “Tú eres su seguridad” y “Sé vos” con material propio de CTM, su actual proyecto, en un formato donde la técnica, la emoción y la memoria del rock se funden en una sola noche.

Las entradas para el recital están a la venta a través de Ticketek, pero si querés probar tu suerte, podés participar en nuestro sorteo exclusivo.

Cómo participar

Completá el formulario que está a continuación:

