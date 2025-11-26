Ganá entradas para ver a Los Caballeros de la Quema este jueves en Mendoza

La banda de Iván Noble se presenta este jueves 27 de noviembre en el Arena Maipú y los fans pueden participar por entradas completando el formulario disponible en esta nota.

Los Caballeros de la Quema regresan a Mendoza con un show que promete recorrer sus mayores clásicos. La banda liderada por Iván Noble se presentará este jueves 27 de noviembre en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza), y vos podés ganarte entradas completando el formulario que aparece en esta nota.

La visita del grupo a la provincia forma parte de su gira nacional, donde vienen reencontrándose con un público que los sigue desde los años ’90. El recital en el Arena Maipú incluirá un repaso por canciones emblemáticas como “Avanti morocha”, “Oxidado”, “Sapo de otro pozo” y otros temas que marcaron una época dentro del rock argentino.

Cómo participar del sorteo

Para participar, solo tenés que completar el formulario que figura abajo. Entre todos los inscriptos se sortearán las entradas y los ganadores serán anunciados en una nota de ELNUEVE.COM

