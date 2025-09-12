Ganá entradas para ver a Ángela Leiva en Mendoza

Ángela Leiva se presentará en Mendoza con dos shows de su gira Mi Voz para el Mundo, y desde este medio lanzamos un concurso para que puedas ganar entradas. Completá el formulario y participá por un lugar en el recital del sábado 27 en Arena Maipú.

La reconocida cantante Ángela Leiva regresa a Mendoza con un show imperdible como parte de su gira nacional Mi Voz para el Mundo, y vos podés ser parte gracias al concurso que realiza ELNUEVE.COM.

El tour, que recorre los principales escenarios del país, combina los grandes éxitos de la artista con nuevas canciones cargadas de emoción y raíces populares. En Mendoza, Ángela se presentará: el Sábado 27 de septiembre en el Arena Maipú Stadium y vos podés estar ahí.

Ambos espectáculos prometen una puesta en escena renovada, con la fuerza vocal y carisma que caracterizan a Leiva, quien recientemente lanzó el single “Ya me olvidé” y celebró sus 15 años de trayectoria con un álbum especial.

¿Querés participar por entradas para ver a Ángela Leiva? Completá el formulario a continuación

Para participar por las entradas tenés que completar el siguiente formulario:

Cargando…

Los ganadores serán publicados en ELNUEVE.COM. Las entradas son válidas únicamente para el show del sábado 27 en Arena Maipú.

Cómo comprar las entradas

Para quienes deseen adquirir entradas directamente, los tickets están disponibles Ticketet.com.ar para el de Arena Maipú

No te pierdas la oportunidad de vivir una noche inolvidable con una de las voces más queridas de la música popular argentina.