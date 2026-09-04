Ganá entradas para la avant premiere de Hechizo de amor: la magia continúa

El 9 Televida presenta la avant premiere de “Hechizo de amor: la magia continúa”, la esperada secuela del clásico protagonizado por Sandra Bullock y Nicole Kidman. Participá por entradas para disfrutar de la función especial del miércoles 9 de septiembre en Cinemacenter de La Barraca.

La magia vuelve a la pantalla grande y El 9 Televida presenta la avant premiere de “Hechizo de amor: la magia continúa”, la esperada secuela de la recordada película de 1998 protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

La función especial será el miércoles 9 de septiembre a las 20, en el Cinemacenter de La Barraca, un día antes de su estreno oficial en cines, previsto para el 10 de septiembre.

Cómo participar por las entradas

Si querés ser parte de esta función exclusiva, tenés que completar el formulario que se encuentra dentro de esta nota.

Ingresá tus datos y participá por la posibilidad de disfrutar de la película antes de su estreno oficial.

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De qué trata Hechizo de amor: la magia continúa

Casi tres décadas después de la primera película, Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Sally y Gillian Owens, dos mujeres pertenecientes a una familia con una poderosa herencia mágica.

En esta nueva historia, las hermanas deberán enfrentarse nuevamente a una oscura maldición que amenaza con destruir a su familia, en una aventura que combina magia, romance, comedia y drama.

La película está dirigida por Susanne Bier y cuenta con un elenco integrado también por Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Lee Pace, Dianne Wiest y Stockard Channing, entre otros.

“Hechizo de amor: la magia continúa” retoma así el universo de las hermanas Owens para llevar nuevamente al público a un mundo de hechizos, secretos familiares y magia ancestral.