Ganá entradas para el Festival Montaña Mendoza 2025

El 18 de octubre se realizará en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo la primera edición del Festival Montaña, con artistas como No Te Va Gustar, Trueno, Dillom y El Kuelgue. Participá del sorteo y conseguí tus entradas gratis.

La primera edición del Festival Montaña llega a Mendoza y vos podés ser parte. Para celebrarlo, realizamos un sorteo de entradas entre nuestros televidentes. Participar es muy fácil: solo tenés que completar el formulario al final de esta nota y ya estás inscripto.

El festival

El encuentro será el sábado 18 de octubre de 2025 desde las 16:30 horas en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, el predio del ex Feriagro. El evento promete ser uno de los más importantes del calendario musical de la provincia, con una grilla que reúne a grandes artistas nacionales e internacionales.

Entre los confirmados se encuentran No Te Va Gustar, Trueno, Dillom y El Kuelgue, además de Cruzando el Charco, Peces Raros, Zoe Gotusso, Niños del Cerro (Chile), La Blunty y Magnolia Monti.

Las entradas ya están a la venta en Tuentrada.com, con precios que parten desde los $60.000 para campo general.

Cómo participar del sorteo

Para entrar en el sorteo, solo debés completar el siguiente formulario con tus datos:

Los ganadores serán anunciados a través de ELNUEVE.COM.