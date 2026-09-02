Gabriel Rolón en Mendoza: cómo participar por entradas

Gabriel Rolón llega a Mendoza con “Palabra plena”, su reconocida propuesta teatral. En esta nota podés participar por entradas para disfrutar del espectáculo que se presentará en el Teatro Mendoza.

Los mendocinos tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una propuesta que combina psicología, teatro y reflexión. Gabriel Rolón llega a Mendoza para presentar “Palabra plena”, un espectáculo que invita al público a recorrer los grandes interrogantes de la vida a través del poder de las palabras.

La función será el viernes 9 de octubre a las 21, en el Teatro Mendoza, y quienes quieran asistir también podrán participar del sorteo de entradas que se realiza a través del formulario disponible en esta nota.

Cómo participar del sorteo de entradas

Para participar por las entradas para ver a Gabriel Rolón en Mendoza, simplemente hay que completar el formulario que se encuentra dentro de esta nota con los datos solicitados.

Una vez finalizado el período de participación, se realizará el sorteo entre todas las personas que hayan completado correctamente el formulario.

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Gabriel Rolón presenta “Palabra plena”

En “Palabra plena”, Gabriel Rolón propone un recorrido por el universo de las palabras y su influencia en la vida cotidiana. El espectáculo parte de una premisa: somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras.

La obra plantea que no toda palabra tiene el mismo valor. Para Rolón, la palabra verdaderamente importante es aquella que lleva algo de nosotros, que nos transforma cuando es pronunciada y que nos compromete.

A lo largo del espectáculo aparecen temas como el amor, la pérdida, la felicidad, la angustia, la esperanza y el deseo, siempre atravesados por la palabra como herramienta de comunicación, pero también como fuente de conflictos y malentendidos.

“Palabra plena” propone así detenerse a pensar y recorrer el propio mundo interior, evitando las respuestas cómodas frente a las cuestiones importantes de la vida.

Cuándo y dónde será el show de Gabriel Rolón en Mendoza

Espectáculo: Palabra plena

Palabra plena Artista: Gabriel Rolón

Gabriel Rolón Fecha: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre Hora: 21

21 Lugar: Teatro Mendoza

Teatro Mendoza Ciudad: Mendoza

Mendoza Dirección: Carlos Nieto

Carlos Nieto Música original: Gabriel Mores

Gabriel Mores Producción general: Martín Izquierdo y Fen López

Las entradas ya se encuentran a la venta y, según la información disponible, quedan últimas localidades.

Quienes quieran comprar sus entradas pueden hacerlo a través de TuEntrada