Fiesta Provincial de la Cerveza Mendoza 2025: cómo ganar entradas, abonos y vouchers gastronómicos

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 llega al Hipódromo de Mendoza del 5 al 7 de diciembre y vos podés ganar entradas, abonos y vouchers gastronómicos completando el formulario incluido en esta nota. Conocé la grilla completa y participá del sorteo para no quedarte afuera de uno de los festivales más grandes del año.

Se viene una de las celebraciones más esperadas del año en Mendoza: la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, que se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. Para que vivas esta fiesta al máximo, lanzamos un concurso exclusivo con sorteos de entradas individuales, abonos para las tres noches y vouchers para consumir en gastronomía dentro del festival.

Artistas y grilla por día: lo que vas a ver

Esta es la grilla variada que mezcla cumbia, rock, cuarteto, trap y bandas locales.

Día 1 – Viernes 5 de diciembre

Damas Gratis (cumbia villera)

La Banda de Carlitos (LBC) (cuarteto)

Eugenia “Euge” Quevedo (cuarteto cordobés)

Día 2 – Sábado 6 de diciembre

Ciro y Los Persas (rock)

Piti Fernández (rock )

La Franela (rock / fusión)

Día 3 – Domingo 7 de diciembre

Cazzu (trap / urbano)

Molotov (rock mexicano)

La K’onga (cuarteto)

DJ Mami, encargada del cierre con set para despedir la fiesta.

Además, el festival le dará un fuerte protagonismo a las bandas mendocinas: doce proyectos locales fueron seleccionados para formar parte del line-up a través del concurso “Marciano Cantero”. Entre ellos están: Hidalgo y sus Galácticos; El Gremio Tropical; Gastón “Tonchi” Fernández; Brassass; Mambo; Sol Lorenzo; Lîla; Destierra; Pandilla de la Muerte; Flaco Kev; Kratevas; y Somos Más.

Cómo participar del sorteo

Querés asistir, divertirte y aprovechar al máximo la experiencia cervecera: para eso, organizamos un concurso donde podés ganar:

Entradas para cualquier noche (5, 6 o 7 de diciembre)

Abonos para los tres días completos

Vouchers gastronómicos para consumir en los puestos de comida del Hipódromo durante la fiesta

Para participar, solo tenés que dejar tus datos en el formulario que aparece dentro de esta nota. Los ganadores se elegirán por sorteo y se anunciarán públicamente antes de la fiesta.

Cargando…

Datos clave del evento

Lugar: Hipódromo de Mendoza, Godoy Cruz

Fechas: 5, 6 y 7 de diciembre de 2025

Entradas: Hay preventa y combos disponibles via Passline.

Ingreso de menores: Niños hasta 10 años ingresan gratis acompañados de un adulto.

Participación local: El concurso de bandas “Marciano Cantero” impulsa la escena mendocina.

Por qué no te lo podés perder

La Fiesta Provincial de la Cerveza no es solo un gran festival musical, sino también un espacio de comunidad: reúne cerveceros artesanales, food trucks, emprendedores locales y decenas de miles de personas que disfrutan juntos de tres noches inolvidables. La grilla 2025 confirma el compromiso del municipio por ofrecer diversidad artística y dar visibilidad a los talentos mendocinos.