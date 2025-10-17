Festival de Montaña: estos son los ganadores de entradas para el domingo

Elnueve.com sorteó entradas para la primera edición del Festival Montaña, que se realizará este sábado 18 de octubre en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Conocé quiénes disfrutarán de una jornada única con grandes artistas nacionales e internacionales.

La cuenta regresiva llegó a su fin: ya se conocen los ganadores del sorteo de entradas para el Festival Montaña, el nuevo encuentro musical que promete convertirse en una cita obligada del calendario mendocino.

El evento se celebrará este sábado 18 de octubre desde las 16:30 horas en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, en el predio del ex Feriagro. Será una jornada imperdible con una grilla de lujo que incluye a No Te Va Gustar, Trueno, Dillom, El Kuelgue, Cruzando el Charco, Peces Raros, Zoe Gotusso, Niños del Cerro (Chile), La Blunty y Magnolia Monti.

Durante los últimos días, cientos de lectores y televidentes participaron del concurso exclusivo de elnueve.com, completando el formulario para ganar entradas y vivir de cerca la primera edición de este festival que combina música, arte y naturaleza.

Tras el sorteo, los ganadores que disfrutarán del evento son:

Ganadores del concurso Festival Montaña 2025:

Renzo Crosta

Lucas Fernandez

Rodrigo Lencina

Milagros Fernández

Agustín Páez

Cada uno de ellos recibirá un par de entradas para asistir al festival y vivir una experiencia inolvidable en uno de los escenarios más esperados del año.

Desde elnueve.com felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos los que participaron del sorteo.

👉 Si no ganaste, todavía podés conseguir tus entradas a través de Tuentrada.com, con precios desde $60.000 para campo general.

El Festival Montaña llega para celebrar la música, la diversidad y el espíritu mendocino al pie de la cordillera. ¡Nos vemos este sábado en Luján de Cuyo!