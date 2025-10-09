Festeja el Día de la Madre con un montón de premios: Viaje en velero con picada y brindis inolvidable

En el marco del Día de la Madre, el 9 Televida lanza un sorteo especial para homenajear esos lazos únicos entre madres e hijos. Completa el formulario y ya estás participando.

En el marco del Día de la Madre celebremos juntos esas pequeñas coincidencias que unen a madres e hijos, esos gestos, risas o rituales que se repiten sin que nadie los enseñe. Es por eso que desde el 9 Televida queremos que homenajes a tu mamá con el mejor regalo: un viaje en velero con una picada gourmet y un brindis inolvidable.

Para acompañar a las mamás en su día, se lanzó un sorteo especial que premiará con una experiencia exclusiva a la ganadora. Incluye: un paseo en velero, acompañada de una picada gourmet y un brindis inolvidable.

Participar es muy sencillo: solo hay que completar el formulario y contar una breve anécdota sobre esas historias que unen a madres e hijos.

Esta propuesta busca ir más allá del regalo tradicional, invitando a detenerse un instante para reconocer todo lo que se hereda sin proponérselo: las costumbres, los gustos y los gestos que hacen de cada vínculo una historia irrepetible.

Porque las mejores historias no se copian: se repiten. Y cada una es, a su manera, parecida.

Completa el formulario y participa del concurso por el Día de la Madre

