Estos son los ganadores que irán a ver a Luck Ra en el Vivo Luján

Estos mendocinos estarán en el show de Luck Ra en el marco del festival Vivo Luján, que se realiza este domingo 21 de septiembre con una propuesta que combina música, gastronomía y experiencias en vivo.

La expectativa por el show de Luck Ra en Mendoza tiene hoy su cuota de emoción: estos son los ganadores que disfrutarán del show del cuartetero en el Vivo Lújan que se desarrollará este domingo 21 de septiembre en el ex Feriagro.

Estos son los ganadores:

Estos son los ganadores de las entradas:

Matías López

Florencia Gómez

Nicolás Herrera

Camila Roldán

Joaquín Fernández

Lourdes Frisson

Antonella Figueroa

Maria Borruat

Daniela Rodríguez

Celeste Barraza

Cada ganador se lleva un par de entradas. Los tienen que retirar en la recepción de Canal 9 Televida, Garibaldi 186 de Ciudad.

Qué esperar del show de Luck Ra en Mendoza

El recital de Luck Ra en nuestra provincia será parte del calendario regional de su gira 2025 y se anuncia como una noche de música urbana con hits recientes y una puesta en escena de alto impacto. El lugar elegido contará con sonido profesional, pantallas LED y un sector de barras y food trucks para completar la experiencia.

Luck Ra estará en el “Vivo Luján”

Para completar la jornada, la organización confirmó que la fecha local formará parte de un mini-festival bautizado Vivo Luján, que promete ser una tarde-noche de música y actividades. Los principales datos (información de programación suministrada por la producción) son:

Nombre del evento: Vivo Luján – Mendoza 2025

Fecha: domingo 21 de septiembre

Lugar: Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas están a al venta a través del sitio www.tuentrada.com, con promociones especiales, combos y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.