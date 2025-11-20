Estos son los ganadores que irán a ver al Moscow State Ballet

El clásico navideño del ballet llega al estadio Arena Maipú con una puesta internacional y la participación de primeras figuras. Estos son los afortunados que podrán disfrutar de la Gala Cascanueces.

El espíritu de la Navidad se anticipa en Mendoza con un espectáculo de nivel internacional. Este jueves 20 de noviembre, el Arena Maipú será el escenario de la Gala Cascanueces y Piezas Mágicas del Ballet Mundial, un evento que reunirá a primeros bailarines de los teatros más prestigiosos del mundo, acompañados por destacados artistas nacionales, presentado por el Moscow State Ballet y desde el 9 Televida sorteamos entradas para que puedas estar ahí.

La propuesta combina fragmentos del clásico Cascanueces, de Piotr Ilich Tchaikovsky, con un recorrido por piezas emblemáticas del repertorio universal, ofreciendo un espectáculo para toda la familia, lleno de música, danza y magia escénica.

La producción contará con más de 50 artistas en escena, vestuario de época, proyecciones escenográficas y una cuidada dirección artística que promete una experiencia inolvidable para los amantes del ballet y quienes deseen descubrirlo por primera vez.

Estos son los ganadores para ver al Moscow State Ballet

Gabriela Palavecino

Marcela Zapata

Lorena Lopez

Candela Tejada

Celeste Narváez

Ester Ortiz

Joaquín Obviedo

Darío Pómez

Marcelina Struzner

Enrique Mirin

La velada es este jueves 20 de noviembre a las 21:30 en el Arena Maipú Satadium. Los ganadores deben contactarse por WhatsApp al 261486900 con su DNI para reclamar las entradas.