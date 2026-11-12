Estos son los ganadores que irán a ver a David Lebón y Pedro Aznar en Mendoza

El 9 Televida realizó el sorteo de entradas para disfrutar del show de dos referentes del rock nacional en el Arena Maipú Stadium. Conocé quiénes fueron los afortunados.

Ya tenemos a los ganadores del sorteo de El 9 Televida para disfrutar en vivo de David Lebón y Pedro Aznar en Mendoza.

Los afortunados podrán vivir una noche a pura música y revivir los grandes clásicos de Serú Girán.

Estos son los ganadores

Estos son los ganadores que asistirán a ver a David Lebón y Pedro Aznar en Mendoza:

Carina Bravo 889

Lucas Rodríguez 740

Estefanía Cuello 269

Laura Fernández 904

Gisella Simionato 946

Lourdes Quintero 407

Pedro Camargo 558

Abel Nazar 694

Gonzalo Martín 798

Verónica Grau 519

Nota: Los ganadores tienen que comunicarse con Marketing de El 9 Televida al número: 2616486900

¡Felicitaciones a todos! Gracias por participar y ser parte de los sorteos de El 9 Televida.

David Lebón y Pedro Aznar llegan a Mendoza

Los músicos se presentarán este jueves en el Arena Maipú Stadium, ubicado en Maza y Emilio Civit, Maipú, con un espectáculo que promete más de dos horas de música en vivo.

El repertorio incluirá grandes clásicos de Serú Girán, como Seminare, Canción de Alicia en el país, Peperina y Desarma y sangra, canciones que marcaron a distintas generaciones y siguen siendo parte fundamental del rock argentino.

Acompañados por una banda de músicos en vivo, Lebón y Aznar volverán a encontrarse con el público mendocino para celebrar el legado de una de las bandas más importantes de la música nacional.