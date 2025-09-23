Estos son los ganadores que irán a ver a Ángela Leiva este sábado al Arena Maipú

Ángela Leiva regresa a Mendoza con su gira “Mi Voz para el Mundo”, que celebra 15 años de trayectoria en la música popular. Este sábado 27 de septiembre, los ganadores del sorteo podrán disfrutar de su show en el Arena Maipú.

La cantante y compositora Ángela Leiva vuelve a Mendoza como parte de su gira nacional e internacional “Mi Voz para el Mundo”, con la que celebra más de quince años de trayectoria en la música popular.

El tour acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum “15 Años”, un trabajo que recorre los momentos más significativos de su carrera e incluye el reciente sencillo “Ya Me Olvidé”, inspirado en su vínculo con México y su cultura musical.

Fechas y lugares de los conciertos en Mendoza

Viernes 26 de septiembre – 22 h

Lugar: Cine Teatro Ducal, Rivadavia

Entradas: en Tuentrada.com y en la boletería del teatro.

Sábado 27 de septiembre – 22 h

Lugar: Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú)

Entradas: en Ticketek.com.ar y boletería del estadio (solo en efectivo).

Lista de ganadores para el show del sábado 27 en el Arena Maipú

Estos son los ganadores que podrán disfrutar de la función en el Arena Maipú:

Mariana Quiroga

Luciano Ferreyra

Camila Peralta

Santiago Balmaceda

Julieta Funes

Martín Albornoz

Abigail Muñoz

Natalia Perea

Emilia Alonso

Antonella Di Cesare

Los ganaodres tienen que retirar las entradas en la recepción de Canal 9 Televida, Garibaldi 186 de Ciudad. Son dos entradas por ganador.

Datos del show

Angela Leiva en Mendoza

📍 Arena Maipú Stadium

📅 Sábado 27 de septiembre

🕗 Apertura de puertas: 20 h

Una celebración de identidad y música popular

Con más de 40 conciertos programados en distintas ciudades del país, Ángela Leiva promete un espectáculo que combina sus grandes éxitos con nuevas composiciones, en un recorrido emocional que conecta con el público desde lo más profundo.

“Mi Voz para el Mundo” es más que una gira: es una celebración de identidad, talento y resiliencia. A lo largo de estos 15 años, Ángela Leiva consolidó una de las voces más queridas de la música argentina, capaz de emocionar y trascender fronteras.