Estos son los ganadores que disfrutarán de Rivadavia Canta el País

Llega uno de los eventos más esperados del Este mendocino y estos son los afortunados que disfrutarán del festival.

El Este mendocino se prepara para ser el corazón de la música este verano con una nueva edición de Rivadavia Canta al País, consolidándose como una parada obligatoria para el turismo. La grilla de artistas estelares incluye a Luciano Pereyra, Euge Quevedo LBC, Desakata2, Lázaro Caballero, Pinky y de Un poco de Ruido y más, prometiendo noches vibrantes que combinan lo mejor del folclore y la música popular, posicionando al festival como uno de los eventos más convocantes de la temporada 2026.

El cronograma oficial sufrió modificaciones debidos a los reportes meteorológicos que anticipan fuertes tormentas en la Provincia de Mendoza. Es por eso que desde la municipalidad anunciaron que la fecha del viernes 30 de enero se trasladó al lunes 2 de febrero.

¿Cómo queda el cronograma de Rivadavia Canta al País?

Sábado y Domingo: Las actividades y espectáculos se mantienen sin cambios, tal cual estaban estipulados. Sábado con Luciano Pereyra y La Joaqui y el domingo con Desakta2 y La Repandilla.

tal cual estaban estipulados. Sábado con Luciano Pereyra y La Joaqui y el domingo con Desakta2 y La Repandilla. Lunes 2 de febrero: Se presentarán los artistas originalmente previstos para el viernes, confirmando la presencia de Lázaro Caballero, Destino San Javier y los artistas locales.

Estos son los ganadores que disfrutarán de Rivadavia Canta al País

Desde el 9 Televida anunciamos los ganadores que participarán de uno de los festivales de música más convocantes de Mendoza.

Ganadores para el viernes 30 de enero (se trasladó al lunes 2 de febrero)

4 entradas: Graciela Sonia Beningazza- DNI terminado en 517

4 entradas:Pablo Agustín Zúñiga- DNI terminado en 144

2 entradas: Mayra Alejandra campos – DNI terminado en 363

Ganadores del sábado 31 de enero

2 entradas: Noemí Román- DNI terminado en 697

Ganadores del domingo 1 de febrero

4 entradas: Sofía Guidolin – DNI terminado en 203

Los ganadores deben retirar las entradas en la recepción de Canal 9 ubicada en Garibaldi 186 de Ciudad.